Saiba quem é o jovem empresário suspeito de matar vigilante atropelado e fugir do local em Goiânia

Suspeito dirigia um carro de luxo na hora do acidente, e foi localizado escondido em um galpão

Da Redação - 10 de junho de 2024

Antônio Scelzi é investigado pelo atropelamento de um vigilante. (Foto: Reprodução)

Foi identificado como Antônio Scelzi Netto, empresário de 25 anos, o suspeito de ter atropelado com uma Mercedes-Benz um vigilante, que ia ao trabalho de moto, e fugido do local, neste domingo (09). O caso aconteceu na região do Alphaville Flamboyant, em Goiânia.

Após fugir do local, ele teria guardado o carro de luxo em casa e se escondido em um galpão, onde foi localizado pela Polícia Militar (PM) ainda no mesmo dia.

Sócio de uma empresa de bombas, na capital, ele teria passado a integrar a sociedade ainda em 2024, juntamente com o próprio pai. Segundo a Polícia Civil (PC), ela teria dito que estava em um Pub antes do ocorrido.

Apesar do local apontado, ele reforçou que não consumiu bebidas alcoólicas na ocasião. Entretanto, ao ser abordado, ele ainda teria se recusado a soprar o bafômetro.

A delegada responsável, Caroline Paim, titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito, relatou também que há a suspeita de que a vítima tenha sido arrastada na rodovia por mais de 100 metros.

Ainda segundo ela, o jovem afirma não ter visto a motocicleta. O carro que ele dirigia – uma Mercedes-Benz de modelo C180 – é avaliado em mais de R$ 150 mil.

O acidente aconteceu às 05h40, na GO-020. A vítima, Clenilton Lemes Correia, foi encontrado com diversos ferimentos, já sem vida na pista, após não receber socorro do jovem.

As autoridades ainda identificaram a placa da Mercedes caída no local da batida, o que facilitou a localização do suspeito. Foram até a casa dele, onde encontraram o carro, com a placa da moto grudada ainda no para-choque.

A guarnição então foi ao Jardim Guanabara, onde encontraram o jovem em um galpão. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde prestou depoimento.