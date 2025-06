Detalhes do imóvel dos Correios avaliado em R$ 43 milhões à venda no Setor Bueno

Propriedade possui 11 mil m² e contém piscinas adulto e infantil

Thiago Alonso - 16 de junho de 2025

Imóvel está à venda no Setor Bueno. (Foto: Reprodução/Imóvel Correios)

Piscina, campo de futebol e 11 mil m². Essas são algumas das características de uma propriedade dos Correios, em Goiânia, que está à venda e é avaliado em R$ 43 milhões.

Além da estrutura, que inclui uma área construída com três edificações, o imóvel comercial também está localizado em uma das regiões de maior prestígio da capital, na Avenida T-1, no Setor Bueno.

As edificações incluem um almoxarifado, área administrativa, área de lazer com salão, campo de futebol society, piscinas adulto e infantil, e um imóvel comercial alugado a uma concessionária de veículos.

A licitação já tem data marcada, e os interessados em adquirir o imóvel tem até o dia 07 de julho para enviar as propostas para a carteira imobiliária da empresa.

Para participar, é necessário realizar um cadastro na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil, com número 1071696 da licitação. Também é necessário enviar uma proposta de forma eletrônica para participar da disputa online, especificando se o concorrente é uma pessoa física ou jurídica.

Para quem tiver interesse, também é possível verificar mais informações no site Imóvel Correios, onde o edital da venda também está disponível.

Os que preferirem realizar uma visita ao imóvel, horários das 09h às 11h e das 14h às 16h, estão disponíveis de segunda a sexta-feira. Para isso, é necessário agendar com um dos correspondentes pelos telefones: (62) 3989-2627 (Carlos Júnior) ou (62) 3989-2619 (Wellington de Oliveira).

