Homem morre após carro sair da pista e cair em rio a caminho de Anápolis

Vítima, de Corumbá de Goiás, estava vindo à cidade para visitar a noiva

Denilson Boaventura - 11 de junho de 2024

Hélio de Jesus, vítima do acidente. (Foto: Reprodução)

Um homem morreu na noite desta terça-feira (11) após o carro em que ele dirigia sair da BR-414, a caminho de Anápolis.

Com o capotamento, o veículo, um HB20, caiu no Rio Capivari, altura do KM 420, na zona rural.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do automóvel não resistiu. Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local para confirmar o óbito.

A vítima, conforme apurado pelo Portal 6, foi identificada como sendo Hélio de Jesus. O homem, que perdeu a vida no acidente, era de Corumbá de Goiás e estava vindo à cidade para se encontrar com a noiva.