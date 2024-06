Sabão em pó caseiro: aprenda a forma correta de fazer esse potente limpador

Processo é feito de forma simples e exige poucos itens

Gabriella Pinheiro - 11 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Está na tentativa de economizar e, de quebra, garantir uma graninha extra no final do mês? Pois saiba que na hora das compras é possível retirar um produto da listagem e substituí-lo: o sabão em pó. Isso porque é possível fazer um potente limpador de forma caseira e com poucos ingredientes.

Dessa forma, você conseguirá garantir uma certa economia na hora de ir até o estabelecimento e, ainda assim, possuir um produto bastante eficaz.

Quer saber como fazer o item? Saiba mais lendo a matéria até o final.

Sabão em pó caseiro: aprenda a forma correta de fazer esse potente limpador

Para colocar a receita em prática, você deve comprar diversos sabonetes em barra e, depois, com o auxílio de um ralador, ralar o produto.

Na sequência, misture os sabonetes de diferentes marcas, opções e fragrâncias. Depois disso, reúna os itens ralados dentro de um utensílio e misture-os.

Feito isso, pegue um liquidificador, coloque todos os sabonetes ralados dentro do aparelho e ligue-o. Logo você notará que o que estava ralado se transformará em pó, já com o aspecto do produto final almejado por você.

Dito e feito. Com esse processo já realizado, você terá o seu sabão em pó caseiro e, de quebra, evitará comprar o produto nos momentos em que for até o mercado.

Ainda, você terá a certeza de que possui um produto potente e um limpador eficaz.

Veja o vídeo:

