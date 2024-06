7ª edição do Wine Weekend no Castro’s Park Hotel terá programação inédita no próximo sábado (15)

Evento promete muita música ao vivo, buffets, participações VIP's, além de 250 rótulos de vinho para degustação

Publieditorial - 12 de junho de 2024

Festival de vinho acontecerá no Castro’s Park Hotel, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Com a temática ‘no coração da Argentina’, a 7ª edição do Wine Weekend promete entregar uma noite inesquecível no Castro’s Park Hotel, em Goiânia, no próximo sábado (15).

Serão mais de 250 rótulos de vinhos de diversas nacionalidades para degustações, além de música ao vivo, mini buffet, mesas de queijos e frios, jamón, pães artesanais e clipes.

A edição começará no dia 14 e se estenderá até o dia 16 de junho, mas na noite de sábado será aberta ao público que não desejar se hospedar no hotel. O valor para participar é de R$ 350 (individual).

As festividades começarão a partir de 18h e se encerrará às 21h30. E, conforme a organização, haverá a participação da embaixada da Argentina. Inclusive, o espanhol Pablo Miranda, o enólogo Luiz Argenta Edgar Scortganga e o renomado enólogo chileno, Rafael Tirado estarão marcando presença VIP.

Outras informações sobre estadia e reservas podem ser consultadas por meio do WhatsApp (62) 99113-5911

O Hotel

O Castro’s Park Hotel é um tradicional estabelecimento famoso por sua gastronomia premiada e seu estilo singular de atendimento.

Localizado no Setor Oeste de Goiânia, é uma escolha de destaque para quem procura um hotel de alta qualidade na área, principalmente por oferecer uma infraestrutura abrangente, com 171 apartamentos e suítes confortáveis, além de uma área de lazer completa com piscinas aquecidas.

O hotel ainda dispõe de 13 espaços para eventos sociais e corporativos. O centro de convenções é modulável e foi projetado para atender de forma flexível e prática as mais diversas necessidades. Com capacidade para acomodar até 500 pessoas em auditório.