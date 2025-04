Equatorial Goiás aparece como segunda pior distribuidora de energia em ranking da Aneel

A Equatorial Goiás figurou como a segunda pior distribuidora de energia elétrica de grande porte no Brasil, conforme ranking da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), divulgado na quarta-feira (2). Vale destacar que a empresa apresentou melhora em relação ao levantamento anterior, quando estava em último lugar. Ao todo, foram 31 distribuidoras avaliadas.

A classificação tem como base o Desempenho Global de Continuidade (DGC), que considera a duração e a frequência das interrupções no fornecimento de energia. Quanto maior o número, pior a avaliação do serviço.

Em 2024, a Equatorial Goiás registrou índice de 1,19, superando apenas a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), do Rio Grande do Sul, também pertencente ao grupo Equatorial, que obteve 1,76.

Publicado anualmente desde 2012, o ranking da Aneel busca incentivar a melhoria contínua dos serviços prestados pelas concessionárias.

Das empresas de grande porte, a campeã foi a Companhia Jaguari de Energia (CPFL Santa Cruz, SP). Seguida por Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S.A. (EPB, PB) e Energisa Rondônia – Distribuidora de Energia S.A. (ERO, RO), empatadas em segundo lugar.

Em nota enviada ao Portal 6, a Equatorial Goiás destacou que o DGC compara o desempenho real com metas estabelecidas especificamente para cada distribuidora e que os números mostram um avanço com relação ao ano passado.

Confira a nota da Equatorial, na íntegra:

Com o ranking divulgado ontem (2), pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Equatorial Goiás reforça o seu compromisso na continuidade da reconstrução da rede elétrica no Estado. É importante ressaltar que o Desempenho Global de Continuidade (DGC) compara o desempenho real com as metas estabelecidas especificamente para cada distribuidora, refletindo o desafio de alcançá-las. Em Goiás, houve uma melhoria em comparação com o ano anterior, de 1,66 em 2023, para 1,19 em 2024. Esse indicador tem como base exclusivamente as características da área de concessão, que têm suas particularidades e dificuldades.

O trabalho vem sendo consolidado ao longo dos dois anos de atuação. Em pouco tempo, a distribuidora investiu mais de R$ 4 bilhões na rede, ampliou e modernizou 203 subestações e entregou seis novas subestações. Também foram entregues sete novas linhas de distribuição de alta tensão e modernizadas outras seis.

Os benefícios dessa transformação também são percebidos na satisfação dos nossos clientes, fato que pode ser comprovado pela indicação da Equatorial Goiás como uma das finalistas do Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor 2024, na categoria Centro-Oeste, com a premiação realizada no último mês.

O prêmio prestigia as empresas que alcançam as melhores colocações no Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (IASC), apurado anualmente desde 2000.

A satisfação dos clientes também é refletida na redução expressiva das reclamações registradas no Procon Goiás. Em fevereiro de 2025, a Equatorial Goiás alcançou a 80ª posição no ranking de empresas com maior número de reclamações, com apenas quatro registros, evidenciando a satisfação crescente dos consumidores.

Outro destaque é que, em 2024, a Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) apresentou uma redução significativa de 10,2 horas na visão cliente e 5,7 horas na visão regulatória. Já a Frequência Equivalente de Interrupção (FEC) caiu 5,5 vezes na visão cliente e 3,6 vezes na visão regulatória, posicionando a distribuidora dentro dos limites estabelecidos pela Aneel. Essa performance representa os melhores índices de continuidade já registrados na história da concessão.

Assim, a distribuidora reitera o comprometimento com a transparência e, por isso, a população pode acompanhar a evolução das obras do plano de reconstrução do sistema elétrico por meio do Trabalhômetro (https://trabalhometro-equatorialgo.com.br/). Plataforma inovadora e pioneira entre as distribuidoras de energia no Brasil que reforça a proximidade da empresa com os clientes, permitindo um acompanhamento detalhado das ações em andamento.

A Equatorial Goiás seguirá buscando o melhor resultado para o cliente e transformando o cenário do sistema elétrico goiano.

Confira o ranking completo da Aneel

1º CPFL Santa Cruz – DGC 0,58

2º EPB – DGC 0,62

3º ERO – DGC 0,62

4º Neoenergia Cosern – DGC 0,63

5º ESS – DGC 0,64

6º CPFL Paulista – DGC 0,67

7º EDP ES – DGC 0,67

8º Equatorial PA – DGC 0,67

9º ETO – DGC 0,69

10º CPFL Piratininga – DGC 0,69

11º EMT – DGC 0,69

12º Neoenergia Coelba – DGC 0,70

13º Neoenergia Elektro – DGC 0,72

14º EDP SP – DGC 0,73

15º RME – DGC 0,74

16º ESE – DGC 0,75

17º Neoenergia Brasília – DGC 0,75

18º Neoenergia Pernambuco – DGC 0,77

19º Enel SP – DGC 0,80

20º Equatorial PI – DGC 0,80

21º Light SEA – DGC 0,82

22º Equatorial MA – DGC 0,85

23º ENEL RJ – DGC 0,86

24º CELESC – DGC 0,90

25º COPEL – DGC 0,91

26º CEMIG – DGC 0,92

27º Equatorial GO – DGC 1,19

28º CEEE – DGC 1,76