Pancadas de chuvas marcam presença em diversas cidades de Goiás na sexta (04); veja quais

Nesta sexta-feira (04), a passagem de uma frente fria vinda da região Sudeste do Brasil pode influenciar a formação de chuvas irregulares, que poderão vir em formato de tempestades acompanhadas de rajadas de vento e raios em todo o território goiano.

O boletim, emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), apontou que o Sudoeste goiano deve ser a área mais afetada, com a previsão de 25 mm. Na sequência, vêm o Sul e Oeste do estado, com 20 mm, seguidos pela região Central, com 18 mm. Por fim, o Norte e Leste do estado devem registrar 15 mm e 10 mm, respectivamente.

Com relação aos municípios listados, Três Ranchos deve receber o maior volume de chuvas, com previsão de 15 mm. Logo em seguida, Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Mineiros, Santa Helena, Davinópolis e Cristalina apresentarão 10 mm de precipitação.

Com 8,0 mm, estão Catalão, Morrinhos, Ceres e Caldas Novas. Goiânia e Iporá aparecem logo depois, com 7,0 mm, enquanto Palmeiras de Goiás terá 6,0 mm.

Dando sequência e com 5,0 mm de previsão de chuva estão Anápolis, Porangatu, Luziânia, Ipameri, Formosa, Goiânia, Rubiataba, Montes Claros, Caiapônia, Doverlândia, São João da Paraúna, Firminópolis, Palminópolis, Cocalzinho, Pirenópolis e Alto Paraíso de Goiás.

Com relação à temperatura, a região Oeste apresenta os números mais elevados, com máxima de 36 ºC e mínima de 22 °C, seguida pela parte Norte, com máxima de 35 °C e mínima de 22 °C.

As regiões Central, Sul e Sudoeste devem variar entra 34 °C e 19 °C, enquanto que a Leste deve ficar entre 34 °C e 17 °C.

Na capital, os termômetros devem variar entre 33 °C e 19 °C, enquanto que em Anápolis, a máxima é de 33 °C e mínima prevista para 19 °C.