Cidade em Goiás abre concurso público com salários de até R$ 12,1 mil

Oportunidades são destinadas para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, e contam com carga horária de até 40h semanais

Thiago Alonso - 14 de junho de 2024

Pessoas fazendo prova. (Foto: Divulgação/MEC)

A Prefeitura de Damianópolis, município no Leste goiano, divulgou a abertura de um novo concurso público, destinado para a contratação de 72 funcionários, entre vagas de início imediato e cadastro reserva.

As oportunidades são destinadas para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, e contam com carga horária de até 40h semanais. As remunerações atingem o valor de até R$ 12.128,72.

Os interessados devem se inscrever, entre os dias 17 de julho e 17 de agosto, por meio do site do Asectta. É necessário pagar uma taxa de inscrição, que varia de R$ 75 ou R$ 150, a depender do cargo.

Dessa forma, os candidatos serão avaliados por meio de uma série de etapas, como: prova prática, prova de título, teste de aptidão física, teste mental e psicológico e investigação social.

Confira todos os cargos disponíveis:

Agente administrativo (05)

Agente de comunicação (01)

Agente de serviços em saúde (01)

Agente de serviços gerais (06)

Assistente social (01)

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar de Controle interno (01)

Auxiliar serviços de higiene e alimentação (02)

Avaliador (01)

Bombeiro hidráulico (02)

Eletricista (01)

Enfermeiro (01)

Farmacêutico (01)

Fiscal de edificações e posturas (02)

Fiscal tributário (01)

Fisioterapeuta (01)

Gari (06)

Guarda Civil (01)

Mecânico (01)

Médico Clínico Geral (01)

Monitor educacional (03)

Motorista I (01)

Motorista II (05)

Nutricionista (01)

Operador de máquinas leve (04)

Operador de máquinas pesadas (05)

Pedreiro (01)

Pintor (01)

Professor (07)

Psicólogo (01)

Serralheiro (01)

Técnico em radiologia (01)

Técnico de enfermagem (04)

Para mais informações, leia o edital e a retificação.