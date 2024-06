Vídeo mostra motorista da Mercedes-Benz bebendo em bar horas antes de atropelar vigilante em Goiânia

Em depoimento, suspeito tinha afirmado que não ingeriu bebidas alcoólicas no dia do acidente

Thiago Alonso - 14 de junho de 2024

Imagens mostram Antônio Netto em um bar. (Foto: Reprodução/TV Serra Dourada)

Vídeos divulgados nesta quinta-feira (13), mostram o empresário Antônio Scelzi Netto, de 25 anos, bebendo em um bar horas antes de atropelar e arrastar o vigilante Clenilton Lemes Correia até a morte, fugindo sem prestar socorro.

As imagens, obtidas pela TV Serra Dourada, foram registradas em um dos bares por onde o suspeito havia passado, conforme divulgado anteriormente por Ana Cláudia Stoffel, responsável pelo caso.

Conforme a delegada, inicialmente o motorista da Mercedes-Benz havia dito que não consumiu bebida alcoólica no dia do acidente.

Apesar disso, investigações constataram que foram encontrados vestígios de cerveja durante a perícia no veículo de luxo.

À polícia, Antônio explicou que a bebida alcoólica encontrada no carro seria de um amigo que estava com ele no momento do atropelamento.

A Polícia Civil (PC) acredita que os registros podem indicar que o condutor do veículo tenha tomado um chope; contudo, ficará a cargo das investigações averiguar.

Vídeo mostra motorista da Mercedes-Benz bebendo em bar horas antes de atropelar vigilante em Goiânia Em depoimento, suspeito tinha afirmado que não ingeriu bebidas alcoólicas no dia do acidente Leia: https://t.co/fnLzS88B0W pic.twitter.com/Wed2ooh0Bt — Portal 6 (@portal6noticias) June 15, 2024

Em tempo

O vigilante Cleniton Lemes Correia morreu no último domingo (09), ao ser atropelado em um gravíssimo acidente na GO-020, perto do Alphaville Flamboyant, em Goiânia.

A vítima, que não recebeu apoio do motorista, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu e foi a óbito ainda no local.

O condutor chegou a se esconder em um galpão após a ocorrência, mas foi localizado e preso ainda no mesmo dia.