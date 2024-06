Saiba desdobramentos sobre caso do jovem que matou vigilante atropelado com carro de luxo

Suspeito teria admitido que havia saído de um pub, mas que não havia consumido bebidas alcoólicas

Davi Galvão - 11 de junho de 2024

Motorista suspeito de atropelar o vigilante foi identificado como Antônio Scelzi Netto, de 25 anos. (Foto): Reprodução)

Antônio Scelzi Netto, de 25 anos, suspeito de ter atropelado com uma Mercedes-Benz o vigilante Cleniton Lemes Correia, teria bebido em diversos bares de Goiânia, antes do acidente, segundo testemunhas. A vítima ia ao trabalho de moto, na madrugada do domingo (09) quando foi atingida pelo automóvel. Após o grave acidente, Antônio fugiu do local, sem prestar socorro, mas logo foi preso. Dois dias depois, ele responde em liberdade.

De acordo com a delegada, Ana Cláudia Stoffel, um laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que o suspeito havia ingerido álcool, porém não estava, tecnicamente, embriagado, conforme informou à TV Anhanguera.

Ela garantiu, entretanto, que a embriaguez em si também pode ser comprovada com base em provas testemunhais, conforme apuração da investigação.

Em depoimento à Polícia Civil (PC), Antônio admitiu que, momentos antes do acidente, tinha saído de um pub e retornava para casa, sem ter consumido bebida alcoólica. Vale ressaltar que o condutor teria se recusado a fazer o teste do bafômetro logo quando foi encontrado pelos policiais, em um galpão da empresa do pai.