Anavitória é a primeira atração confirmada do Piri Gastrô 2024

Além dos shows musicais, público também aproveitará os diversos estendes culinários, com comidas típicas

Davi Galvão - 15 de junho de 2024

Dupla Anavitória é a primeira atração confirmada do Piri Gastrô 2024. (Foto: Divulgação)

Já com data marcada, a terceira edição do festival Piri Gastrô, que reúne música, cultura e culinária na cidade de Pirenópolis, já tem data para acontecer e promete trazer grandes talentos para animar o público.

O evento, que ocorrerá no dia 03 de agosto, confirmou a primeira atração que subirá aos palcos: a dupla Anavitória.

Com grandes hits românticos para embalar o clima, as artistas também estarão marcando presença com a Turnê dos Namorados” e canções para os apaixonados, com os principais sucessos como “Fica”, “Cor de Marte”, “Ai Amor”, “Amarelo Azul e Branco”, “Geleira do Tempo”, ‘’Dengo’’ e ‘’Trevo’’ no repertório.

A organização do evento ainda não deu início à venda dos ingressos, que deve começar em breve.

Além dos shows musicais, o público também aproveitará os diversos estendes culinários, com comidas típicas e marcantes para diversos gostos.