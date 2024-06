Morador denuncia situação ‘inadmissível’ em restaurante de luxo em Goiânia: “quando é rico, as regras são diferentes”

Publicação viralizou no TikTok e já soma mais de 500 mil visualizações, além de dezenas de comentários

Thiago Alonso - 15 de junho de 2024

Vídeo já soma mais de 541 mil visualizações. (Foto: Reprodução/TikTok)

Um usuário do TikTok voltou a viralizar após denunciar o ‘privilégio’ de um restaurante de luxo em Goiânia, que fazia uma festa com som alto, mesmo sendo tarde da noite de domingo.

No vídeo, publicado por José Diogo Cotrim (@josediogocotrim) em fevereiro, ele reclama do excesso de barulho vindo do Grá Bistrô, um dos estabelecimentos mais luxuosos de Goiânia.

“Está rolando uma festa lá desde as cinco da tarde. São quase meia-noite, e a festa está na mesma altura e não termina”, disse, indignado.

O influenciador citou a longa distância do prédio, onde fica o restaurante, até a casa dele, e que, mesmo assim, o volume ainda era incômodo.

“Olha isso, dentro do meu apartamento, dentro do meu quarto, inadmissível isso gente, inadmissível”, reclamou.

Conforme José Diogo, o registro foi gravado às 23h34 de um domingo, o que, segundo ele, seria algo inaceitável para pessoas de baixa renda.

“Quando é um pobre, vem 800 policiais atrás da pessoa, leva todo mundo para a delegacia. Mas quando é um rico, tá ok, as regras são diferentes”, criticou.

Nos comentários da postagem, que já soma mais de 541 mil visualizações, internautas repercutiram a situação.

“Aqui em Goiânia está sendo uma terra sem lei”, relatou uma jovem.

“Eu já tinha surtado, minha alma de barraqueira não ia aguentar”, brincou outra.

“Goiânia tá abandonada mesmo”, protestou um seguidor.

Por fim, um jovem relembrou que no Edifício Órion, onde aconteceu a festa, também existe um hospital: “que loucura”.

O Portal 6 tentou contato com o Grá Bistrô para possíveis pronunciamentos, mas até o fechamento desta matéria, não obtivemos resposta. O espaço segue em aberto.