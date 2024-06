MPGO publica edital para concurso de nível fundamental com salários de quase R$ 4 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos e exigências para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 16 de junho de 2024

Sede do Ministério Público do Estado de Goiás. (Foto: MP-GO/Divulgação)

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) divulgou, recentemente, o edital para o preenchimento de vagas de nível fundamental com salários de R$ 3.910,20, para atuar como secretário auxiliar em Itaberaí.

Além da remuneração, os aprovados também terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-creche, em uma jornada de 40 horas semanais.

As inscrições poderão ser realizadas através do site oficial a partir do dia 1° de julho e se estendem até o dia 30, do mesmo mês, mediante pagamento de uma taxa de R$ 62.

As provas, que devem ocorrer no dia 13 de outubro, serão compostas de 50 questões de múltipla escolha, duas perguntas discursivas e uma redação. O conteúdo englobará questões de língua portuguesa, matemática, história do Brasil, geografia, informática e organização do MP.

Haverá ainda análise de títulos, com apresentação dos documentos entre 15 e 17 de janeiro de 2025, onde os candidatos poderão apresentar comprovantes de experiência no serviço público, além de certificados e diplomas de especializações acadêmicas, caso existam.