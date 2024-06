Passageira morre na hora após carro sair da pista e ela ser arremessada para fora

Condutor, que estava embriagado, disse que a vítima teria puxado o volante do veículo

Davi Galvão - 16 de junho de 2024

Estado do veículo após o capotamento. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente automobilístico, ocorrido no final da noite deste sábado (15), na GO-010, altura da zona rural de Silvânia, resultou na morte de uma mulher. De acordo com o condutor do veículo, de 34 anos, que foi autuado por embriaguez ao volante, o automóvel teria capotado após a vítima puxar o controle da direção.

Além do motorista e da passageira, outro homem, de 42, também estava no carro, no banco de trás, no momento do capotamento.

Quando as autoridades chegaram no local, encontraram a vítima no lado de fora do veículo, com diversas fraturas pelo corpo.

O motorista também apresentava alguns ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Nosso Senhor do Bonfim, enquanto o outro passageiro recusou atendimento médico e permaneceu no local.

Ao explicar a dinâmica do acidente, o condutor relatou que trafegavam pela rodovia, sentido Leopoldo de Bulhões, quando a mulher puxou o volante do automóvel, jogando o carro para o lado direito da pista, sendo arremessada para fora do carro.

Ele ainda afirmou que, por conta disso, a vítima também foi atropelada, com as rodas passando sobre a cabeça da mesma.

Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou 0,44mg/L, de modo com que os policiais militares lhe dessem voz de prisão e o encaminhassem até a Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuado por dirigir sob o efeito de álcool.

O veículo do motorista, que também estava com documentos e pendências, foi levado ao pátio e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).