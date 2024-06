Suspeito de estuprar enteada é encontrado carbonizado dentro de veículo em Anápolis

Ex-companheira relatou à polícia ter contato sobre o abuso da filha para uma conhecida, que teria dito que "resolveria a situação"

Da Redação - 16 de junho de 2024

Instituto Médico Legal de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Suspeito de ter estuprado a filha da ex-mulher, um homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado carbonizado dentro de um veículo incendiado em uma estrada vicinal após o bairro Industrial, em Anápolis.

O corpo foi encontrado por equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), após ter sido acionada para averiguar o carro incendiado.

Após a descoberta de que a vítima se tratava do suspeito de estupro de vulnerável, a ex-mulher foi contactada para prestar depoimento.

À corporação, ela relatou que em maio, descobriu que a filha estava sendo violentada pelo ex-marido após ver algumas mensagens.

A mulher então contou a história para uma conhecida na manhã de sábado (15), que respondeu que o suspeito já havia cometido o mesmo crime contra outras meninas e resolveria a situação.

A ex-companheira, no entanto, não soube dizer se essa conhecida teria algum envolvimento com a morte do homem. Diante dos fatos, ela foi deixada à disposição das autoridades policiais.

O caso será agora investigado pela Polícia Civil (PC).