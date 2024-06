Líder mundial de motores, empresa chinesa vai investir R$ 100 milhões em cidade goiana

Na China, indústria soma mais de 100 mil funcionários

Samuel Leão - 17 de junho de 2024

(Foto: Divulgação/ Prefeitura)

Entre os diversos incrementos que surgem em Goiás, uma conta com o investimento de aproximadamente R$ 100 milhões da multinacional chinesa Weichai – com a construção de uma fábrica na cidade de Itumbiara, no Sul do estado.

Lançado em fevereiro de 2024, o projeto está em fase de finalização dos trâmites burocráticos, que devem se seguir pelo próximo trimestre. A empresa interessada é líder mundial na fabricação de motores e máquinas agrícolas.

O perfil vai de encontro com as potencialidades do estado, um dos mais proeminentes na produção agrícola e na pecuária. Portanto, as negociações têm sido coordenadas pelo vice-governador Daniel Vilela.

Em evento, que começou na última semana e segue ocorrendo nesta segunda-feira (17), o gerente-geral da multinacional, Hui Liu, esteve presente e reafirmou o compromisso da empresa. Apenas na própria China, a indústria soma um total de mais de 100 mil funcionários, e a palavra de ordem apontada para as ações em solo goiano foi “celeridade”.

No contexto das negociações, esse “grande player” promete alavancar a geração de emprego no Sul de Goiás, possibilitando diversas parcerias público-privadas. O faturamento da companhia atinge impressionantes R$ 70 bilhões por ano.