Últimos dias para se inscrever em concurso de nível médio e superior com salários de quase R$ 13 mil em Goiás

Prazo de vigência do certame será de 02 anos, com a possibilidade de ser prorrogado por igual período

Samuel Leão - 17 de junho de 2024

Foto: (Marcos Santos/USP Imagens)

Se encerram, no dia 21de junho, as inscrições para o concurso ofertado pela Prefeitura de Cavalcante, que conta com 36 vagas e salários de até R$ 12.836 mil – de nível médio e superior.

As oportunidades são diversas e incluem as opções de Agente Comunitário de Saúde, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Assistente Social, Dentista, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista, Psicólogo e outros.

O prazo de vigência do certame será de 02 anos, com a possibilidade de ser prorrogado por igual período. Vale ressaltar que, além das vagas para preenchimento imediato, também há a formação do cadastro de reserva.

Organizado pela Itame Concursos, a seleção terá a cobrança de taxas que variam entre R$ 90 e R$ 120, a variar conforme o cargo. As inscrições terão início no dia 20 de junho.

A avaliação dos candidatos se dará em duas etapas, com a prova objetiva, prevista para o dia 1º de setembro, e a prova de títulos para as vagas de nível superior.

Dentre os conteúdos cobrados haverá língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, a depender da escolha de cargo.

Inscrições e mais detalhes acerca do concurso serão disponibilizadas pelo site da banca organizadora.