Goiânia recebe Feira da Gestante com peças a partir de R$ 10

Entre produtos oferecidos estão mamadeiras, kits de berço, produtos de higiene e roupas para bebês

Thiago Alonso - 18 de junho de 2024

Feira da Gestante, conta com diversos itens para bebês e mulheres gravidas. (Foto: Divulgação)

Goiânia recebe, entre os dias 19 e 23 de junho, mais uma edição da “Feira da Gestante, Bebê e Criança”, que conta com diversos estandes de exposição oferecendo produtos a partir de R$ 10.

O evento, que possui entrada gratuita, será realizado no shopping Estação Goiânia, no Setor Central, de quarta a sexta-feira, das 13h às 21h; no sábado (22), das 10h às 21h; e no domingo (23), das 10h às 19h.

Entre os itens destinados às ‘gravidinhas’, estão diversas peças para o enxoval do novo membro da família, como mamadeiras, kits de berço, produtos de higiene e roupas para bebês.

Além disso, ao longo das 18 bancas de lojistas e fabricantes, são exibidos vestuários da chamada “moda gestante” , com trajes feitos sob medida para as futuras mamães.

Outro destaque da feira são os itens personalizados, com peças que podem ser bordadas na hora da compra. Para quem prefere economizar, também são oferecidos “pacotes” com vários produtos incluídos, custando um só preço.