Quem tem problema na coluna pode pedir ao INSS para se aposentar

Revelação foi dada por meio de um vídeo publicado por advogada nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 18 de junho de 2024

Você sabia que dependendo do problema na coluna que você tiver, é possível entrar com um pedido para se aposentar pelo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social)? Pois é!

A revelação foi dada pela advogada Dra. Henriette Brigagão, por meio de um vídeo publicado na página oficial dela no Instagram, e explica quais são esses tipos de lesões.

No vídeo, a profissional revela que existem algumas lesões na região que dão direito a aposentadoria. Entre elas está a escoliose – que é o encurtamento da coluna ocasionado por uma curvatura lateral.

Além dela, há também a cervicalgia, que consiste em um tipo de dor na coluna cervical que pode resultar de uma série de causas diferentes.

Há também o bico de papagaio – que consiste em uma condição que afeta os discos ósseos que compõem a coluna vertebral -, lombalgia crônica e hérnia de disco.

No entanto, a profissional também salienta que para conseguir obter uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, é necessário que a pessoa cumpra alguns requisitos.

Dentre eles, estão: ter uma carência mínima de 12 meses, estar contribuindo para com o INSS no momento que a doença te incapacitar, estar no período de graça ou recebendo benefício previdenciário e estar incapaz de forma total ou permanente para o trabalho.

Veja o vídeo e saiba mais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henriette Brigagão (@drahenrietteadvogada)

