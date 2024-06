Vilmar Mariano não convence Caiado e pré-candidatura está ameaçada

Apesar da desconfiança, prefeito de Aparecida confia que possui força para competir nas urnas

Pedro Hara - 18 de junho de 2024

Vilmar Mariano, pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Aparecida. (Foto: Rodrigo Estrella)

Sem conseguir convencer que tem condições para ser o pré-candidato de Ronaldo Caiado (UB) à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano (UB) pode não receber a chancela do governador.

A escolha do representante será definida por pesquisas internas que estão sendo realizadas no município e devem ser concluídas nesta semana.

Além de Vilmarzinho, Leandro Vilela (MDB), primo do vice-governador Daniel Vilela (MDB), é cotado para assumir o posto.

A substituição dos nomes é vista com bons olhos por Gustavo Mendanha (MDB), ex-prefeito de Aparecida e principal fiador de qualquer pré-candidatura da base na cidade.

A postos para assumir a qualquer momento a pré-candidatura, Leandro foi exonerado diretor de operações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO), no último dia 04 de junho.

Pesquisas eleitorais apontam que Professor Alcides (PL) é quem lidera a corrida eleitoral em Aparecida. As intenções de voto do deputado federal variam entre 35% e 40%.

Rápidas apurou que apesar da desconfiança sobre a competitividade de Vilmar, internamente o prefeito acredita que reúne as condições necessárias para assumir o posto e busca mostrar força entre os aliados.

Durante o encontro do União Brasil (UB) realizado no último sábado (15), o prefeito foi um dos mais ativos entre os presentes, buscando dar uma boa impressão nas lideranças municipais, estaduais e federais que participaram do evento.