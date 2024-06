Goiânia recebe festival gaúcho com tradicional churrasco, chimarrão e apresentações culturais

Evento promete destacar costumes da região e da Itália

Davi Galvão - 19 de junho de 2024

Uma das atrações do evento será a tradicional costela de chão. (Foto: Reprodução)

Já na sexta-feira (21), a Arena Goiânia receberá a 17ª edição da FENASUL, evento que promete uma imersão cultural entre a tradição gaúcha e italiana. A programação se estende até o dia 30.

O espaço fica localizado na Rua da Prata – Vila Maria Luiza, na capital, e a festividade contará com horários de funcionamento variados ao longo da semana.

Na abertura, as portas estarão abertas das 18h às 23h. De segunda a quinta-feira, o evento ocorre das 16h às 22h; sexta-feira das 16h às 23h; sábado das 12h às 23h; e domingo das 12h às 22h.

Os destaques ficam para a vasta seleção de pratos típicos do Sul do Brasil, como costela de chão, queijos trufados, vinhos selecionados, além de chocolates de Gramado.

Também haverá uma área dedicada para os apreciadores de chimarrão, que poderão aproveitar a bebida.

Além disso, o evento contará com um ambiente exclusivo de artesanato, onde o público poderá adquirir materiais como couro, malharias, calçados, bolsas e bijuterias.

Também haverá apresentações culturais que prometem destacar as tradições do Sul do Brasil e da Itália.

Os interessados podem adquirir os ingressos por R$ 10 na bilheteria do evento.