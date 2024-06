Goianienses travam briga na internet após vídeo de feira viralizar e virar polêmica

Filmagem de um dia de vendas deu o que falar após internautas debaterem se os preços eram ou não muito salgados

Davi Galvão - 19 de junho de 2024

Registro deu o que falar nos comentários. (Foto:

Um simples vídeo de mais um dia de vendas para o feirante Vitor Hugo, proprietário da Vitor Hugo Tortas, deu o que falar na internet, após o empresário publicar a filmagem nas redes sociais.

O registro começa com ele explicando que há duas opções de tamanhos para as tortas: as marmitas de R$ 20 e as de R$ 25, sendo que a mais cara, nas palavras dele, valeria muito mais a pena, por vir muito mais bolo, chegando a mais de meio quilo, além de ser possível escolher dois sabores.

Após isso, o cliente opta pela opção de R$ 25 e escolhe um dentre os diversos sabores no catálogo, sem nenhuma dor de cabeça.

Porém, nos comentários da publicação, os internautas se dividiram entre basicamente dois lados: os que condenaram Vitor Hugo pelo preço das mercadorias e aqueles que concordaram que, além das porções serem justas, o produto também tinha muito valor agregado, tanto pela estrutura quando pela simpatia do feirante.

“Meu Deus, pagar 20 reais em uma fatia de torta, e ainda tem gente aplaudindo, como pode?”, questionou um usuário.

“Preço justo. Imagina o custo pra produzir tudo isso. Outra coisa, até essa sacolinha plástica ele paga, viu? Povo acha que o custo é só o bolo”, defendeu outra.

Apesar das críticas, os negócios parecem estar indo bem, já que, em uma das respostas, Vitor Hugo respondeu o que faz com as sobras do dia:

“Não sobra nada! Graças a Deus sempre vende tudo”, garantiu.