Equatorial abre inscrições para programa gratuito de formação profissional em Goiânia e Anápolis

São 100 vagas e selecionados terão bolsa de estudos para se dedicar exclusivamente à capacitação

Paulo Roberto Belém - 01 de abril de 2025

Acesso às vagas é por meio de processo classificatório (Foto: Divulgação/Equatorial)

Essa oportunidade é para você que tem disposição de aprender uma profissão “daquelas”, que é muito requisitada onde quer que se esteja: a de eletricista. E o melhor: de forma gratuita.

A Equatorial, concessionária do serviço de distribuição de energia em Goiás, está oferecendo 100 vagas no Programa Escola de Eletricistas, que oferece qualificação gratuita para quem deseja ingressar no setor de distribuição de energia elétrica.

As oportunidades são para as cidades de Goiânia, Anápolis, Quirinópolis e Luziânia, com capacidade de 25 alunos por turma. Os cursos serão ministrados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

As inscrições podem ser realizadas até 30 de abril, exclusivamente pela internet, clicando aqui. No mesmo link, é possível ter acesso ao edital, onde consta o regulamento completo da capacitação.

Para se candidatar, basta ser maior de 18 anos, ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva nas categorias “B” ou “C”.

De acordo com a Equatorial, a seleção dos candidatos seguirá um processo estruturado, sem vínculo empregatício, e os aprovados em todas as etapas serão convocados para a formação.

Quem for selecionado, será submetido a uma carga horária semanal de 40 horas, totalizando 520 horas de capacitação técnica, incluindo 112 horas voltadas ao desenvolvimento comportamental.

Ao longo da formação, será ofertado uma bolsa de estudos para auxiliar os alunos durante o período que durar, sendo que os cursistas poderão acessar novas capacitações de qualificação técnica, além de ter acompanhamento de empregabilidade.

O processo seletivo será realizado em etapas eliminatórias e classificatórias. A lista de candidatos aptos para a participação no programa será divulgada no site, conforme o cronograma estabelecido no edital de cada município.

