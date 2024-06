Reabertas inscrições de concurso público com vagas para Goiás e salários de mais de R$ 9 mil; saiba como participar

Candidaturas podem ser feitas de forma online e oportunidades são para profissionais de diferentes formações

Gabriella Pinheiro - 19 de junho de 2024

Pessoas fazendo concurso. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) reabriu, nesta quarta-feira (19), as inscrições para o concurso público da instituição.

São 61 vagas para profissionais com nível superior de todo o Brasil. Em Goiás, há duas oportunidades para Analista em Desenvolvimento nas áreas de administração e engenharia civil, na 9ª Superintendência Regional com sede em Goiânia.

As candidaturas podem ser feitas até o dia 09 de julho por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) – banca responsável pelo certame. O valor da taxa é de R$ 90.

O processo seletivo terá provas, como avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação, que acontecerão no polo de trabalho selecionado pelo candidato na inscrição.

No momento da candidatura, o interessado deve escolher o cargo, área e local que deseja concorrer à função, sendo possível informar se é necessário atendimento especializado e o sistema de concorrência.

Todas as oportunidades são para a função de analista de desenvolvimento, nas seguintes formações: administração; contabilidade; economia; engenharia civil; engenharia de agrimensura; engenharia de pesca e aquicultura; estatística; geologia; jornalismo; publicidade e propaganda; e tecnologia da informação.

Os selecionados no processo seletivo terão uma remuneração de $ 9.065,95, além de benefícios como auxílio- alimentação/refeição, auxílio babá/creche/pré-escolar, auxílio ao filho com deficiência, seguro de vida em grupo, previdência complementar, plano de saúde, vale-cultura, vale-transporte, condicionados ao acordo coletivo de trabalho vigente.

Mais informações estão disponíveis no edital.