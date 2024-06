Cover do Michael Jackson, Rodrigo Teaser fará tributo ao ‘rei do pop’ em Goiânia

Ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos de forma online ou presencial

Gabriella Pinheiro - 20 de junho de 2024

Rodrigo Teaser (Foto: Divulgação)

Conhecido por replicar de forma semelhante os movimentos do cantor Michael Jackson, que faleceu no dia 25 de junho de 2009, Rodrigo Teaser, um dos maiores covers do ‘rei do pop’, realizará um tributo ao artista em Goiânia.

A apresentação acontecerá no dia 30 de junho no Teatro Rio Vermelho, que fica na Rua 4, no setor Central, a partir das 19h.

Os ingressos já estão à venda e podem ser obtidos de forma online por meio do site BaladApp, e na loja física Mr Ocky, no Setor Marista. O valores variam entre R$ 90 e R$ 180.

Durante o show, o artista promete relembrar algumas das músicas que marcaram a trajetória do ‘rei do pop’ como “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat it”, “Smooth Criminal” e “Black or White”.

Vale lembrar que além das performances, Rodrigo Teaser é também conhecido por ter uma semelhança física e uma voz parecida com Michael Jackson.