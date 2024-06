Elis Regina morre após ser brutalmente esfaqueada no pescoço

Crime teria ocorrido dentro da própria residência da vítima, enquanto ela era perseguida por suspeito

Gabriella Pinheiro - 20 de junho de 2024

Mulher morre esfaqueada em Mineiros. (Foto: Reprodução)

Um esfaqueamento brutal na região do pescoço causou a morte de uma moradora de Mineiros, identificada como sendo Elis Regina da Costa, de 49 anos. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (19).

O crime teria ocorrido dentro da própria residência da vítima, localizada na rua Araguaia, no Setor Leontino, e foi captado por uma câmera de segurança.

Conforme os registros, a vítima chegou correndo, adentrou o quintal da casa, mas foi seguida por um homem, não identificado, que desferiu golpes de faca nela.

O homem teria chegado no local com um veículo e, após cometer o crime, evadiu do local no mesmo automóvel, não sendo identificado ou localizado. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) foram chamados e compareceram no local.

No endereço, as autoridades encontraram a mulher com graves lesões, além de respingos de sangue pela casa. Ela foi encaminhada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado e compareceu no ambiente. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).