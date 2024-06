Instituto está com 92 vagas em diversas áreas em Goiânia; saiba como se candidatar

Vale ressaltar que a seleção conta com vagas para pessoas com deficiência e jovens aprendizes

Samuel Leão - 20 de junho de 2024

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Instituto de Assistência Familiar e Amparo Social dos Trabalhadores do Setor de Serviços (Iafas), que atua como intermediário nas negociações entre trabalhadores e empregadores, está ofertando 92 vagas de emprego em Goiás.

As oportunidades são para diversos cargos, como recepcionista. jardineiro, jatista, motorista, porteiro, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de limpeza, auxiliar de departamento pessoal e serviços gerais.

Além disso, vale ressaltar que a seleção conta com vagas para pessoas com deficiência e jovens aprendizes. Outra opção ofertada pelo instituto são os cursos gratuitos de capacitação profissional.

Para se candidatar, basta enviar o currículo para o número de WhatsApp (62) 3988-3400, acompanhado do nome completo, endereço, telefone de contato, escolaridade e experiência profissional.

Outra opção de cadastro é pelo site iafas.org.br, já o esclarecimento de dúvidas ou a solicitação de informações pode ser feita pelo email [email protected].

O endereço do instituto fica situado na Rua 94 A, no Setor Sul de Goiânia, e funciona entre as 7h e as 17h, de segunda a sexta-feira. Fundado em 2017, o Iafas é uma instituição sem fins lucrativos, que busca conectar trabalhadores e empresas que buscam mão de obra especializada.

Não só são oferecidos empregos como os cursos de formação, cestas básicas para os alunos que concluírem os treinamentos e também uma farmácia, com preços acessíveis especialmente para os trabalhadores e seus respectivos familiares.