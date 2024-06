Amole a lâmina do seu liquidificador em casa sem precisar do técnico

Essa dica vai ajudar a recuperar o corte do seu aparelho, sem ter que sofrer com isso

Pedro Ribeiro - 22 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

Ter um liquidificador em casa é uma verdadeira mão na roda. Esse eletrodoméstico é muito útil não apenas para o preparo de sucos, mas também em muitas outras receitas.

No entanto, com o passar dos anos, esse utensílio pode ir se desgastando e as lâminas usadas para bater os ingredientes podem não funcionar como antes.

Pensando nisso, preparamos uma dica para você não ter que recorrer a um técnico e conseguir resolver este problema sozinho.

Para começar, essa dica é muito simples, mas também extremamente útil.

Tudo o que você vai precisar para amolar a lâmina do seu liquidificador em casa, são pedaços de papel alumínio.

Ficou curioso? Então sem mais delongas, vamos lá!

Pegue vários pedaços do papel alumínio e coloque dentro do seu liquidificador.

Depois, bata por mais ou menos um minuto. E pronto! Viu como é fácil?

Feito esse processo, lave seu eletrodoméstico e certifique que não ficou nenhum resquício de alumínio dentro dele.

Essa dica veio do Instagram, mais precisamente do perfil da Influenciadora do Lar Susana (@pequenacozinha_dasu).

O truque foi um sucesso entre os seguidores que não pouparam elogios e comentários.

“Nossa, que legal! Não sabia, vou fazer” afirmou uma internauta.

Já outra comentou: “Olha ela com mais uma dica sensacional, já quero fazer no meu!”

Você pode conferir o vídeo completo aqui:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Influenciadora do Lar 🌹 Susana (@pequenacozinha_dasu)

