Geolab fará mutirão com mais de 100 vagas para inicio imediato em Anápolis

Empresa também oferece diversos benefícios aos colaboradores e opções de plano de carreira

Davi Galvão - 22 de junho de 2024

Indústria Farmacêutica Geolab, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Geolab, empresa do ramo farmacêutico em Anápolis, está com mais de 100 vagas abertas e já tem data para realizar um mutirão com o intuito de preencher o quadro de funcionários.

O encontro deve ocorrer na próxima quarta-feira (26), a partir das 08h, com as senhas sendo distribuídas conforme ordem de chegada.

Para este momento, há oportunidades para conferente, manipulador, operador de produção, pesador e separador.

Além de salário compatível com mercado, a empresa também oferece diversos benefícios aos colaboradores e opções de plano de carreira.

Os interessados devem comparecer na unidade, localizada no Distrito Agro Industrial de Anápolis (DAIA), no dia e horário marcados, em posse do currículo e documentos pessoais.