Mãe de influenciador que morreu após sair de evento em Anápolis lamenta partida: “ficou só o vazio e muita dor”

Sandra Nunes agradeceu aos fãs pelo apoio e por proporcionarem alegrias para o filho, Lucas Alexandre Barros de Sousa, de 22 anos

Thiago Alonso - 22 de junho de 2024

Mulher se emocionou ao falar sobre partida precoce do filho. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em um registro de partir o coração, Sandra Nunes, mãe do influenciador Lucas Alexandre Barros de Sousa, de 22 anos, que morreu durante um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (22), confirmou a morte do filho, que era estudante de medicina veterinária.

Abalada, a mulher fez uma live no próprio perfil do jovem, que acumulava mais de 470 mil seguidores no Instagram, para falar sobre o óbito.

Sandra iniciou a transmissão com os fãs de Lucas de forma respeitosa, os chamando pelo mesmo apelido carinhoso que ele utilizava com os seguidores.

“Meus fi, eu sei que era assim que o Lucas falava com vocês, gostava de conversar com vocês todos os dias”, relembrou, aos prantos.

“É com imensa dor no meu coração, imenso pesar, meu coração está partido, que eu vim aqui falar para vocês que não é mentira, é verdade”, completou.

Em seguida, Sandra explicou o que havia ocorrido: um acidente de trânsito, por volta das 2h30 da madrugada, quando o filho saía de um evento, em Anápolis.

“Já tirei o corpo do IML e agora estou escolhendo um caixão para enterrar um filho, me arrumando para fazer o velório de um filho. Não era um filho, era uma joia que eu tinha. Um excelente filho, não tenho do que reclamar do meu filho”, disse, em meio ao choro.

Logo, ela mostrou um colar com pingente, que havia sido o último presente dado por Lucas para a mãe.

“Todos os dias eu acordava com um bom dia: ‘bom dia, mãe, eu te amo’. E agora ficou só o vazio, as roupas e muita dor. Muita dor que estou sentindo. Vocês não têm noção do jeito que está doendo”, relatou.

A mãe também relembrou que o filho iria se formar em medicina veterinária no final de 2024, e, no último semestre, havia tirado somente notas boas.

Por fim, Sandra agradeceu aos seguidores: “por tudo que fizeram com o Lucas: pelas alegrias, abraços e amizades sinceras”.