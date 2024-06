Canjica cremosa: chef ensina como fazer em casa e sem bagunça

Toque especial da profissional deu um plus na receita que ficou impossível de comer só uma vez

Magno Oliver - 23 de junho de 2024

O início do inverno e as festas juninas marcam a temporada de comidas quentinhas e adocicadas para nos esquentar do intenso frio.

Assim, nada mais indicado que uma deliciosa canjica cremosa. O alimento é fácil de preparar, não demora e fica uma delicia. Agrada a todo mundo.

Dessa forma, uma receita de canjica feita pelas mãos sagradas de uma chef de cozinha viralizou nas redes sociais e trouxe o calor que faltava para o seu coração pedindo um docinho.

O perfil no Instagram da chef de cozinha @Tammaraferrante bombou entre os internautas com uma receita de canjica aos quatros leites que deu água na boca em todo mundo.

Muitas são as formas de preparo de uma tradicional canjica, mas essa que a chef deu o toque especial ficou com gostinho de quero mais.

Ingredientes da receita de canjica cremosa

300g de milho para canjica

2 colheres de sopa de açúcar

cravos e canela a gosto

1 litro e meio de água

40 minutos na pressão em fogo médio

700ml de leite

200ml de leite de coco

200g de creme de leite

395g de leite condenado

1 xícara de 250ml de leite em pó

100g de coco ralado

Paçoca a gosto

Vamos ao preparo da receita de canjica cremosa

O primeiro passo é deixar o milho de molho na água de um para o outro que for fazer a receita. Depois disso, escorra a água e coloque na panela de pressão, adicione açúcar, cravo, canela e água até cobrir tudo.

Deixe cozinhar por 40 minutos em fogo médio, retire a canela e acrescente o leite, leite de coco, creme de leite, leite condensado, leite em pó e coco ralado.

Assim, misture bem todos os ingredientes que forma adicionados por último para encorpar tudo e finalize polvilhando com muita paçoca por cima.

Por fim, confira o vídeo completo da receita de canjica cremosa

