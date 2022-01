Receita de Canjica para fazer em casa e se aquecer do frio

Em sua cidade, com certeza, deve estar chovendo, não é mesmo? Bom, e esse tempinho mais frio e úmido pede uma comidinha para nos aquecer. Aliás, pede uma comidinha quente e docinha. Foi pensando nisso, que hoje trouxemos essa Receita de Canjica. Ela vai te levar aos céus!

Receita de Canjica:

Você vai precisar de:

1 pau de canela

250 ml de leite de coco

1 lata de leite condensado

150 g de açúcar (a gosto)

3 cravos-da-índia (a gosto)

250 g de milho branco para canjica

100 ml de creme de leite fresco de caixinha

Modo de Preparo:

Primeiro, lave os grãos de milho com a ajuda de um escorredor e coloque-os em uma panela de pressão com o pau de canela e os cravos. E então, cubra de água deixando uns 4 dedos acima do milho e cozinhe por aproximadamente 45 min.

Após esse tempo, abra a panela (tire a pressão antes) e veja se cozinhou. Logo, se a canjica não estiver cozida e tiver pouca água, coloque mais água e volte para o fogo na pressão. Depois de cozido, escorra a água do cozimento.

Assim, com a panela em fogo médio, acrescente o leite de coco e o leite condensado e misture. Depois disso, adicione o açúcar a gosto e mexa bem. Vale lembrar que deve-se ficar mexendo o tempo todo, porque se a panela ficar parada o fundo pode queimar.

Por fim, deixe cozinhar por mais 20 minutos ou mais em fogo baixo para engrossar e adicione o creme de leite no fim e mexa bem. Está pronto!

Veja também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!