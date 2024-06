Médico sai da torcida para socorrer jovem atleta após mal súbito nos Jogos Estudantis, em Anápolis

Conforme testemunhas, local contava com uma única ambulância à disposição, sendo necessário socorro dos bombeiros para atender segunda vítima

Isabella Valverde - 23 de junho de 2024

Atleta teria passado mal enquanto praticava wrestling. (Foto: Portal 6/Samuel Leão)

Neste domingo (23, dois jovens tiveram um mal súbito e precisaram ser atendidos às pressas durante uma disputa de wrestling na etapa estadual dos Jogos Estudantis, que acontecem no Centro de Convenções de Anápolis.

Conforme testemunhas, durante uma das disputas, o primeiro jovem teria se sentido mal, sendo então acionada uma ambulância para prestar o atendimento médico necessário.

Pouco depois, um segundo atleta, de 17 anos, também se sentiu mal. Porém, desta vez, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros, pois não haviam mais viaturas disponíveis no local.

Porém, até que os militares conseguissem chegar ao local, o jovem, de Senador Canedo, teve que ser atendido por um médico, que por sorte estava na torcida.

Posteriormente, o esportista foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e transportado até um hospital.

NOTA SEDUC

A Secretaria Estadual de Educação informa que dois participantes dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás (JEEG’S), que ocorrem em Anápolis, apresentaram um princípio de mal estar.

O primeiro apresentou falta de ar e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital.

No segundo caso, o estudante também passou mal, sendo, prontamente, atendido pela equipe médica presente no Centro de Convenções de Anápolis, onde acontecem os JEEG’S. Em seguida, ele também foi levado ao hospital na ambulância do Corpo de Bombeiros.

Os dois jovens já receberam alta e voltaram a participar dos Jogos Estudantis de Goiás que seguem até 28/06. Os atletas de lutas marciais que passaram mal teriam ingerido cafeína em excesso.

A Seduc informa que os dois casos são isolados e que os participantes contam com todo suporte médico, além da presença do Corpo de Bombeiros.