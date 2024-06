Advogado ligado a braço direito de Marcola é preso em Goiânia

Suspeito teria falsificado documentações para tentar libertar Fuminho, conhecido como um dos maiores traficantes de drogas do mundo

Thiago Alonso - 24 de junho de 2024

Augusto Cesar Moraes Casaro, de 48 anos, já possuía um mandado de prisão preventiva. (Foto: Divulgação/Polícia Federal)

Foi preso nesta segunda-feira (24), em Goiânia, o advogado suspeito de falsificar um habeas corpus para libertar Fuminho, conhecido como um dos maiores traficantes de drogas do mundo.

Augusto Cesar Moraes Casaro, de 48 anos, teria inserido documentos adulterados no sistema digital do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para tentar soltar o criminoso, conhecido por ser braço direito de Marcola, líder máximo do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O suspeito estava foragido após ser emitido um mandado de prisão preventiva. No entanto, foi localizado por meio de uma investigação conjunta entre diversas autoridades de segurança pública de Goiás e São Paulo.

Contudo, ele foi encontrado e preso nesta segunda-feira (24), no Jardim Mariliza, região Leste da capital.

A operação contou com o Centro Integrado de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a Agência Central de Inteligência da Polícia Militar de Goiás e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-PF-GO), composta pelas polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar.

O advogado, também irá responder a inquéritos relativos aos crimes de formação de quadrilha, falsificação e uso de documento falso.