Alerta para contribuintes que parcelaram IPVA, ICMS e ITCD em Goiás

Davi Galvão - 24 de junho de 2024

Parcela de junho pode ser emitida no site da Economia ou no aplicativo EON (Foto: Denis Marlon)

Já na terça-feira (25) termina o prazo para o pagamento das parcelas de junho referentes às negociações de dívidas de impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), da propriedade de veículos automotores (IPVA) e de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD).

No total, os valores correspondem a R$ 55,5 milhões – montante relativo a 38,7 mil parcelas feitas por mais de 30 mil contribuintes goianos.

O alerta também vale para as mais de 20 mil pessoas que mantêm parcelamentos ativos após adesão ao programa de regularização fiscal “Negocie Já”. Neste caso, é possível parcelar o débito de ICMS em até 120 vezes e o IPVA e ITCD em até 60 parcelas.

“Para quem aderiu no primeiro mês, no dia 25 de junho vencerá a terceira parcela. Aqueles que entraram no Negocie Já em maio devem pagar a segunda parcela da renegociação”, destacou o superintendente de Recuperação de Crédito, Fabiano Gomes de Paula.

Para poder pagar o débito, o cidadão deve emitir o documento de arrecadação (Dare), acessando o site da Economia.

Após isso, basta clicar no ícone Pagar ou Parcelar Tributos/Parcelamento/Emitir Parcela. Também é possível emitir o boleto por meio do aplicativo EON – Economia Online.