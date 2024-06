Denúncia contra Delcimar Fortunato nunca avançou na Câmara de Anápolis e deve terminar em pizza

Vereador é investigado por ter comprado o apoio de companheiros de Casa na eleição de 2022

Pedro Hara - 24 de junho de 2024

Áudio atribuído a Delcimar Fortunato abriu investigação na Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Rápidas apurou que o Conselho de Ética da Câmara de Anápolis ainda não tem previsão para apreciar a denúncia contra o vereador Delcimar Fortunato (PSDB).

Na última sexta-feira (21), o Ministério Público de Goiás (MPGO) confirmou à coluna que a queixa aberta contra ele no órgão foi encaminhada à Polícia Federal (PF).

Delcimar é suspeito de ter comprado apoio político de companheiros de Câmara na eleição de 2022. O áudio com as falas do vereador foi divulgado pela Rápidas em janeiro deste ano.

No mesmo mês, o neo tucano foi mandado ao Conselho de Ética, mas desde então o processo nunca teve prosseguimento no colegiado. A saída de vereadores suplentes que compunham o grupo colaborou para deixar o início da investigação ainda mais lento.

Faltando pouco mais de 6 meses para o término do mandato, é possível que a investigação contra Delcimar nunca saia do papel e termine em pizza.