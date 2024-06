Em novos áudios, influenciador Igor Viana chama doadores de “trouxas” e reclama de filha com deficiência: “vontade é de largar no orfanato”

Gravações vieram à tona em momento já delicado para o anapolino, que já teria afirmado usar dinheiro para ir a motéis

Davi Galvão - 24 de junho de 2024

Igor Viana e a filha Sophia Viana. (Foto: Reprodução)

Em mais uma reviravolta, o influencer anapolino Igor Viana, de 24 anos, teve novas mensagens de áudio divulgadas nas quais chama de “trouxa” as pessoas que doaram dinheiro para o tratamento da filha, Sophia Viana, de 02 anos, que sofre de paralisia cerebral.

“Cara, assim, eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam para minha conta, né? Minha filha não tem PIX. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha”, declarou.

Nas gravações, obtidas pelo G1, Igor também afirmou que não era obrigado a gastar os valores exclusivamente com a filha, já que também tem necessidades.

“Eu também tenho necessidades de serem supridas, cara. Também sou um ser humano, saca? As pessoas falam como se ‘Ah! Você tem uma filha deficiente não é um ser humano, você não transa, você não faz mais nada'”, disse.

Além disso, ele ainda afirma que, por vezes, tem vontade de abandonar a filha em um orfanato por ela ser “super chata” e também pelos grandes gastos que já teve com a pequena.

“Ela [Sofia] é super chata, cara. Eu não imaginava que ter uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chato e pudesse me dar tanto problema. A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato[…] Já gastei tanto dinheiro e ainda é gente enchendo meu saco na internet, tenho paciência não, velho”, finalizou.

Outras polêmicas

As novas gravações vieram à tona em um momento delicado para o influencer, já que, recentemente, a página no Instagram, Golpista da Internet, dedicada a expor golpes envolvendo falsas doações, publicou áudios de Igor ironizando quem tentava ajudar monetariamente a pequena Sofia.

“Imagina as pessoas mandando PIX, achando que estão ajudando a Soso, e a Clara lá, nos melhores motéis de Anápolis […] Só queria comer alguém, mas tenho uma filha deficiente, então tenho que ficar com ela o dia inteiro”, foram alguns dos conteúdos vazados.

Internautas também contestaram algumas vaquinhas realizadas pelo influencer, como foi o caso de uma com o intuito de comprar uma geladeira. Segundo seguidores, Igor teria ganhado o eletrodoméstico de uma ótica da cidade e, depois, não prestou esclarecimentos sobre o uso do dinheiro arrecadado.

Investigação em curso

Após o vazamento dos áudios, a Polícia Civil (PC) instaurou um inquérito a fim de analisar o caso e apurar se houve ou não alguma ilicitude.

Ao Portal 6, a delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Aline Lopes, afirmou que, no momento, a corporação está colhendo depoimentos de pessoas próximas e, inclusive, do próprio suspeito e da mãe da criança.

De acordo com a autoridade, 20 denúncias já foram recebidas pela PC por meio do WhatsApp e ligações, uma delas envolvendo o crime de maus-tratos.