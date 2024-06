Polícia Civil em Anápolis vai investigar o influenciador Igor Viana, pai da Soso

Até momento, corporação recebeu 20 denúncias envolvendo nome do suspeito

Gabriella Pinheiro - 22 de junho de 2024

Igor Viana. (Foto: Reprodução)

Após a divulgação de uma série de áudios comprometedores indicando um possível desvio de dinheiro das doações enviadas à filha, Sophia Viana, a Polícia Civil (PC) de Anápolis instaurou um inquérito para investigar o influenciador anapolino e pai da menor, Igor Vieira, de 24 anos.

Ao Portal 6, a delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Aline Lopes, afirma que, no momento, a corporação está colhendo depoimentos de pessoas próximas e, inclusive, do próprio suspeito e da mãe da criança.

De acordo com a autoridade, 20 denúncias já foram recebidas pela PC por meio do WhatsApp e ligações, uma delas envolvendo o crime de maus-tratos. A previsão é que, na próxima semana, o órgão tenha mais informações sobre o caso.

“Estamos investigando se as falas dele se caracterizam em algum crime, se foram feitas na brincadeira e se algum crime foi praticado contra a filha”, destacou.

Nas gravações vazadas pelo Golpista da Internet, o influenciador – que é conhecido na web por narrar a rotina de cuidado com Sophia – aparece conversando com uma mulher e debocha tanto das pessoas que doam para o tratamento da filha, de 02 anos, que tem paralisia cerebral, quanto da própria menor.

“Imagina as pessoas mandando Pix, achando que estão ajudando a Soso, e a Clara lá, nos melhores moteis de Anápolis“, afirma.

Em outro áudio, ele completa afirmando que “Só queria comer alguém, mas tenho uma filha deficiente, então tenho que ficar com ela o dia inteiro”.

Nas redes sociais, ele negou que a voz das mensagens fossem dele e afirmou que está sendo vítima de deepfake – falsificação de vozes ou imagens – de pessoas que querem prejudicá-lo.

Com a repercussão, ele também publicou na página oficial do Instagram um storie com a filha afirmando ter mudado de cidade após supostamente ter tido a casa invadida.

Histórico

Embora recente, essa não é a primeira vez que o nome do influenciador anapolino se envolve em polêmica. Em um vídeo publicado no TikTok, ele aparece dizendo que não aceita a filha ter corrimento.

“Pois eu digo se a Soso tiver corrimento acabou a nossa relação de pai e filha. […] Eu não aceito”, diz.

Já em outra gravação, o influenciador revela, em tom de brincadeira, que paga páginas de fofoca para que elas publiquem conteúdos sobre ele.

“Se ninguém soltar, nós paga as páginas para soltar. Não tem problema”, afirmou em um trecho.