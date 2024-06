Equatorial oferece curso profissionalizante com ajuda de custo mensal de R$ 680 em Anápolis; veja como se inscrever

Candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, que será aplicada de forma online

Thiago Alonso - 24 de junho de 2024

Imagem de alunos em curso de eletricista. (Foto: Divulgação/Equatorial)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de eletricistas, promovido pela Equatorial Goiás em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). São disponibilizadas 25 vagas, nas quais os candidatos não devem possuir vínculo empregatício.

A formação, que tem o período de quatro meses, possui carga horária de 40h semanais, totalizando 480h profissionalizantes e 112h de treinamento comportamental. Além disso, os alunos receberão uma bolsa com ajuda de custo mensal de R$ 680.

Para se inscrever, os candidatos devem ser maiores de 18 anos, ter concluído o ensino médio e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B definitiva.

Dentro dos requisitos, as inscrições devem ser realizadas até o dia 15 de julho, por meio do site da Escola de Eletricistas. Vale lembrar que o processo seletivo também será realizado nas cidades de Jataí, Rio Verde e Catalão, nas quais o prazo é o mesmo.

Dessa forma, os concorrentes serão avaliados com uma prova objetiva, que será aplicada de forma online, no dia 18 de julho. Após isso, também haverá uma etapa extra de avaliação comportamental.

Para mais informações, leia o edital.