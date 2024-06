Motorista de aplicativo em Goiânia dá golpe em passageira e influenciador conta tudo

Caso foi levado para a delegacia, sendo registrado um boletim de ocorrência (BO) contra o profissional

Isabella Valverde - 24 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/@uberhistorias)

O que era para ser uma simples corrida, acabou se tornando um verdadeiro tormento para uma passageira, que foi alvo de um golpe aplicado por um motorista de aplicativo em Goiânia.

A história foi enviada para o influenciador Lucas Dias, do perfil @uberhistorias, que ficou indignado e decidiu utilizar a visibilidade das redes sociais para contar tudo.

Inconformados com o ocorrido, inúmeros internautas prestaram apoio e revelaram até mesmo já terem passado por situação parecida.

Conforme explicado por Lucas, a passageira havia solicitado uma corrida via aplicativo e efetuou o pagamento via PIX.

No entanto, o condutor colocou como se a conta de R$ 39,91 não tivesse sido paga, jogando o valor para a próxima viagem que a mulher fosse fazer.

O marido da vítima também trabalha como motorista de aplicativo e não deixou passar batido a atitude tomada pelo colega de profissão.

Assim, o caso foi levado para a delegacia na manhã desta segunda-feira (24), sendo registrado um boletim de ocorrência (BO).

No relato publicado no Instagram, Lucas ainda desabafa que profissionais como este acabam manchando os demais, deixando os passageiros com um certo receio.

“Um dos vários espalhados pelo Brasil que está queimando ainda mais a categoria. Aquela famosa frase: “os inocentes pagam pelos pecadores”. Afinal, os motoristas que são profissionais, que trabalham sério, infelizmente vão ser vistos de forma errada por muita gente, sendo que é inocente”, afirmou.

Por fim, o influenciador orienta que ospassageiros utilizem sempre cartão como método de pagamento para evitar possíveis problemas como o sofrido por esta goiana.

Confira o vídeo completo: