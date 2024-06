Pedreiros de Goiânia decidem levar Virgínia e Zé Felipe à Justiça

Trabalhadores que atuaram na construção da mansão do casal denunciaram diversas irregularidades durante as obras

Davi Galvão - 24 de junho de 2024

Zé Felipe e Virgínia. (Foto: Reprodução)

O casal de influencers e artistas Virgínia Fonseca e Zé Felipe está sendo alvo de uma ação trabalhista, movida um pedreiro e um servente que atuaram na construção da mansão dos famosos.

Segundo o jornal O Globo, o processo atualmente tramita no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-18) e estipula uma multa de aproximadamente R$ 70 mil para cada um dos trabalhadores.

Dentre as reclamações, o pedreiro e o servente denunciam desvio de função, adicional de insalubridade e periculosidade, descontos indevidos, horas extras e danos morais.

A mansão do casal se trata de uma construção luxuosa que conta com piscina, adega, salão de beleza, ofurô e uma escadaria tão extensa que conta até mesmo com pontos de descanso.

Até o momento, nenhum dos artistas se pronunciou quanto ao caso e o Portal 6 não conseguiu contato com a defesa dos influencers. O espaço segue em aberto.