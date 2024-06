Famosos e autoridades usam as redes sociais para repudiar falas de Igor Viana: “quem vai defender o cidadão de bem”

Repercussão sobre caso começou na última sexta-feira (21) e não pararam desde então

Samuel Leão - 25 de junho de 2024

Igor Viana em clipe, publicado em 2020. (Foto: Reprodução)

Após o vazamento e divulgação de áudios do influenciador de Anápolis, Igor Viana, sobre o modo como conduzia o dinheiro das doações recebidas para o tratamento da filha com deficiência, Sophie Viana, de 02 anos – além de ter debochado dos ofertantes e chamado a pequena de superchata – diversas autoridades e famosos manifestaram repúdio às ações. Vale ressaltar que ele está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) e já teve a filha recolhida e repassada para a avó pelo Conselho Tutelar.

A primeira repercussão sobre Igor começou na última sexta-feira (21) e não pararam desde então – muitas vezes tendo como combustível frases ditas pelo próprio influenciador durante entrevistas. Assim, nas redes sociais, deputados, personalidades, profissionais da área da saúde e usuários com milhões de seguidores desprezaram as falas do “rapper”.

“Igor Viana é um influenciador religioso e ‘pai’ atípico da Soso, uma garotinha com paralisia cerebral. Ele viralizou nas redes sociais expondo a filha ao ridículo e usando sua imagem para pedir doações, mas foi descoberto desviando os valores arrecadados para fins pessoais”, publicou o influenciador e também pessoa com deficiência, Ivan Baron, conhecido por ter subido a rampa do Planalto no dia da posse do presidente Lula (PT).

Assim como ele, o delegado e deputado federal pelo Paraná, Matheus Laiola (UB), fez fortes apontamentos acerca da situação, clamando por investigações rigorosas sobre as práticas do jovem.

“É inacreditável a frieza de Igor Viana, influenciador de Anápolis (GO), que ficou famoso mostrando sua rotina com a filha de dois anos que sofre de paralisia cerebral. Entramos em contato com a Polícia Civil (PC) e o Ministério Público (MP) para investigarem este homem por estelionato e pela maneira como cuida da filha”, revelou.

Outros criticaram as contradições entre as ações de Igor e a bio do Instagram, que mostra um perfil não condizente com as falas divulgadas. A atriz Samara Felippo ainda relembrou a ocasião em que teve um vídeo criticado e comparou com a situação atual.

“E ainda problematizam minha versão de ‘Com quem será’ no aniversário da minha filha! Mas não escapa um! Bio do bonito: ‘Servo de Deus’, ‘Salmos 23’. Quero muito ver quem vem defender o cidadão de bem”, desabafou ela.

Vários outros perfis, como o da advogada Miriane Ferreira, que tem quase 2 milhões de seguidores, e também páginas de atuação nacional como Uol e O Globo, repercutiram os áudios e vídeos publicados por Igor.

A situação segue sendo investigada pela delegada Aline Lopes, em Anápolis, com acompanhamento do Conselho Tutelar. Até o momento da publicação desta reportagem, ele ainda não havia prestado depoimento à Polícia Civil.