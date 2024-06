Influencer Igor Viana debochou do Conselho Tutelar e tentou fugir com filha: “estava até com mala pronta”

Ao Portal 6, conselheira relatou que precisou acionar a PM para resgatar a garotinha e que genitor está proibido de ter contato com ela

Gabriella Pinheiro - 25 de junho de 2024

Igor Viana. (Foto: Reprodução/ Youtube)

O encaminhamento da pequena Sophia Viana, de 02 anos, para a casa dos avós paternos foi marcado por ataques verbais, deboches e cinismo por parte do pai e influenciador Igor Viana, de 24 anos, que, durante o cumprimento da medida protetiva feita pelo Conselho Tutelar na segunda-feira (24), até tentou fugir com a menor.

Ao Portal 6, a conselheira tutelar, Grazielle Ramos, conta que a equipe foi recebida aos risos tanto pelo pai quanto por Ana Vitória Alves dos Santos, de 22 anos, que é mãe da criança e teria avisado ao ex-companheiro sobre a ida da autoridade até a residência.

Segundo ela, Igor teria tentado impedir o resgate, proferido falas debochadas e, ainda, afirmando que preferiria que a filha fosse levada para um ‘abrigo de órgão’ do que para a casa dos pais dele. Ele chegou a imitar a menor, que tem paralisia cerebral.

Devido aos sucessivos impedimentos e constrangimentos, a profissional conta que precisou acionar a Polícia Militar (PM) para conseguir cumprir a medida.

“Foi muito complicado tirar a criança. A mãe teria contado para ele que o Conselho estava indo. Os dois estavam juntos e são amigos. […] Quanto mais eu questionava, mais ele ria, chegou a tentar fugir, estava até com uma mala pronta, e eu precisei chamar a PM, que de pronto atendeu. Ele tentou impedir de levar a criança e falou que preferia que deixasse a menina na instituição do que com os avós”, conta.

Com o cumprimento da medida, a menor foi deixada aos cuidados dos avós paternos que, segundo Grazielle, discordam da postura do filho. Eles ainda estariam profundamente abalados e chorando bastante com a situação.

Ela também reforça que, antes mesmo da entrega, o Conselho realizou um estudo para avaliar se o novo ambiente seria propício para a menor, além da relação dos parentes com a criança.

“Os avós [paternos] têm bastante contato com a criança e estavam há mais de uma semana sem vê-la. Eles não concordam com a situação e choraram muito”, diz.

Agora, conforme ressalta a profissional, até que uma sentença seja proferida pelo juiz, a determinação é que Igor fique afastado do convívio com Sophia.

“Até que o juiz decida, ele não pode se aproximar. Agora que começou o trabalho vamos dar todo esse apoio que a Sophia precisa”, destacou.

Jogada de marketing

Conforme a profissional, a medida de proteção foi encabeçada após o Conselho Tutelar receber um vídeo em que Igor aparece xingando a mãe de Sophia e afirmando ter contraído uma doença sexualmente transmissível da jovem.

Devido a acusação, o órgão teria iniciado as diligências para conseguir proteger tanto Ana quanto a criança. No entanto, Graziella afirma que foi descoberto que, na verdade, tudo se tratava de uma jogada de marketing combinada entre ambos.

No acordo, eles teriam acertado que Ana, como mulher, sairia como vítima de toda a história. O intuito era que ambos conseguissem repercutir nas redes sociais e, de quebra, faturarem com a situação.

“Nós recebemos essa primeira denúncia de um vídeo que já tinha sido publicado há algum tempo e que o Igor aparecia xingando a Ana. Diante disso, nós agimos para proteger a mãe e a criança, mas em contato com a mãe, ficou bem claro que era uma jogada de marketing. O que nós percebemos é que eles combinaram que a mãe seria vítima, por ser mulher”, destacou.

Ela também reforça que a mãe, embora não publique vídeos polêmicos como Igor, é conivente com todo o caso e que, inclusive, ambos são amigos e atuam em parceria.

Vale lembrar que Igor e Ana estão separados e não disputam judicialmente pela guarda da menina, uma vez que o acordo estipulava que a Sophia moraria com o pai.