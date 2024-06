Conselho Tutelar entrega filha dos influencers Igor Viana e Ana Santi para avó

Durante ação, pai teria debochado das autoridades, soltando piadas e "observações de mau gosto"

Gabriella Pinheiro - 25 de junho de 2024

Igor Viana, de 24 anos, e Ana Vitória Alves dos Santos, de 22 anos. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Em meio a divulgação de áudios admitindo um possível desvio de dinheiro das doações enviadas a filha Sophia Viana, de 02 anos, que tem paralisia cerebral, além de afirmar ter vontade de largá-la na porta de um orfanato, o Conselho Tutelar encaminhou, na tarde de segunda-feira (24), a filha dos influenciadores Igor Viana, de 24 anos, e Ana Vitória Alves dos Santos, de 22 anos, para a casa da avó paterna.

A ação, que ocorreu em torno das 15h, foi cautelar após o surgimento de denúncias envolvendo a exposição da menor nas redes sociais. No local, estiveram presentes uma equipe da Polícia Militar (PM), além de uma conselheira tutelar.

De acordo com a PM, durante o cumprimento da determinação, os pais da criança teriam tentado argumentar, mas foram dissuadidos a concordarem até que uma decisão judicial seja proferida.

Ainda, durante a ação, Igor teria debochado e sido incoveninente com as autoridades, soltando piadas e “observações de mau gosto”.

As suspeitas dos militares são que, dessa maneira, o influenciador criasse uma situação em que os profissionais envolvidos praticassem algum ato que o colocasse como uma vítima.

Após a concordância de Ana e Igor, a criança foi levada até a casa da avó paterna.

Entenda

Nas primeiras gravações vazadas pela página do Instagram Golpista da Internet, Igor aparece ironizando quem tentava ajudar a filha e também da própria criança.

“Imagina as pessoas mandando Pix, achando que estão ajudando a Soso, e a Clara lá, nos melhores motéis de Anápolis”, e completa: “Só queria comer alguém, mas tenho uma filha deficiente, então tenho que ficar com ela o dia inteiro”.

Já em outros áudios, obtidos pelo G1, o influenciador chama de “trouxa” as pessoas que doaram dinheiro para tratamento de Sophia e que não era obrigado a gastar os valores exclusivamente com a menor.

“Cara, assim, eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam para minha conta, né? Minha filha não tem PIX. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. […] Eu também tenho necessidades de serem supridas, cara. Também sou um ser humano, saca? As pessoas falam como se ‘Ah! Você tem uma filha deficiente não é um ser humano, você não transa, você não faz mais nada'”, disse.

Na sequência, ele também diz que, por vezes, tem vontade de abandonar a menor em um orfanato por ela ser “superchata” e reclama dos gastos com ela.

“Ela [Sofia] é superchata, cara. Eu não imaginava que ter uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chato e pudesse me dar tanto problema. A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato[…] Já gastei tanto dinheiro e ainda é gente enchendo meu saco na internet, tenho paciência não, velho”, finalizou.

Investigação em curso

Diante das acusações, a Polícia Civil (PC) instaurou um inquérito a fim de analisar o caso e apurar se houve ou não alguma ilicitude.

Ao Portal 6, a delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Aline Lopes, afirmou que, no momento, a corporação está colhendo depoimentos de pessoas próximas e, inclusive, do próprio suspeito e da mãe da criança.

De acordo com a autoridade, 20 denúncias já foram recebidas pela PC por meio do WhatsApp e ligações, uma delas envolvendo o crime de maus-tratos.