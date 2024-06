Jovem envolvido em acidente que matou namorada também pode ter aplicado golpe de R$ 500 mil e assaltado posto em Anápolis

Ação fez parte da segunda fase da Operação Laços Familiares, e inclui também a mãe dele, Laianne Driele Gomes Nascimento

Samuel Leão - 26 de junho de 2024

Jovem é preso acusado de participar de esquema do “novo número” e de assaltar posto de combustível. (Foto: Reprodução)

Thiago Henrique Souza Martins, jovem que conduzia um veículo cujo acidente resultou na morte da namorada há pouco mais de um mês,, na BR-060, foi preso nesta terça-feira (25) sob a acusação de praticar o chamado “golpe do novo número” e a suspeita de assaltar um posto de combustível.

A ação fez parte da segunda fase da Operação Laços Familiares, e inclui também a mãe dele, Laianne Driele Gomes Nascimento, entre os presos. Segundo a corporação, eles teriam movimentado cerca de R$ 500 mil apenas entre 2021 e 2022.

Outro episódio supostamente praticado por ele também pode se somar à investigação, visto que o jovem é acusado de ter envolvimento em um assalto contra um posto de combustível, chamado Posto Cerrado, datado de agosto de 2022.

Esse crime ocorreu em Anápolis, no Bairro Aldeia dos Sonhos, e ele teria utilizado o carro da mãe, um VW Jetta, com a ajuda de outros encapuzados, para realizar o roubo. A própria genitora teria admitido ter conhecimento do uso do veículo para a atividade.

Ambos estão à disposição do Poder Judiciário e os casos deverão ser investigados pela Polícia Civil (PC).

Em tempo

Após curtir uma noitada em Goiânia, com direito a vídeos nas redes sociais do casal tomando doses alcoólicas, Thiago colidiu contra uma máquina de compactação de asfalto no dia 22 de maio. Na ocasião, ele estava com a namorada, Laura Oliveira, de 22 anos.

Pelo forte choque, o Fiat Siena ficou destruído e a jovem que o acompanhava não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.