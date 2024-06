Técnica prática e simples para secar as roupas no inverno com mais facilidade

Basta usar um ingrediente direto na máquina de lavar e a mágica acontece

Ruan Monyel - 26 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@vilmamariadasilva37)

Durante o inverno, algumas atividades domésticas ficam mais trabalhosas, e secar as roupas vira uma tremenda dor de cabeça.

Mesmo com a função de centrifugação das máquinas mais modernas, deixar as peças sequinhas é um verdadeiro desafio devido à alta umidade da época.

Porém, uma técnica simples vai ajudar nesse processo até nos dias mais frios. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra como fazer.

Naturalmente, lavar roupas já é uma tarefa cansativa e cheia de processos, e quando as temperaturas despencam, tudo fica ainda mais trabalhoso.

Afinal, além de todo o processo envolver o manuseio de água, que não é aliada do frio, a secagem das peças é outro grande problema.

As baixas temperaturas e grande umidade acabam deixando as peças molhadas por mais tempo e, consequentemente, elas ficam com mau cheiro.

Porém, um vídeo compartilhado por meio de um perfil no Instagram (@vilmamariadasilva37) traz uma dica de ouro para secar as roupas facilmente, até nos dias mais frios do ano.

E o melhor, todo o processo pode ser feito direto na máquina de lavar, utilizando apenas um ingrediente e sem grandes esforços.

Basicamente, após a lavagem normal das peças, no momento da centrifugação, coloque uma tampinha de álcool no dispenser da máquina.

O produto penetra no tecido e facilita a evaporação da água, ou seja, acaba agilizando a secagem da roupa.

Mas lembre-se: antes de fazer em casa, certifique-se de que nenhuma peça tenha restrição ao uso do álcool, evitando manchas ou maiores danos. Veja o vídeo:

