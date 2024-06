Conheça as 4 cidades goianas que entraram para novo Mapa do Turismo 2024

Realizações de festas tradicionais e presença de paisagens naturais alavancaram setor nas localidades

Gabriella Pinheiro - 27 de junho de 2024

Imagem mostra municipio de Anhanguera, em Goiás. (Foto: Divulgação/ Prefeitura)

Enquanto 13 cidades goianas deixaram de integrar a lista do Mapa do Turismo 2024, outros quatro municípios do estado preencheram a lacuna e conseguiram se destacar pelo roteiro robusto, com amplos atrativos para o lazer local.

Para se enquadrar a modalidade, a gestão municipal deve seguir alguns critérios, estabelecidos pelo Ministério do Turismo, como: enviar documentação comprovando existência do órgão ou entidade responsável pela atividade, destinar dotação para o turismo na Lei orçamentária anual, possuir Conselho Municipal de Turismo ativo e comprovar a participação em uma Instância de Governança Regional.

Dentre as localidades, uma que desponta no levantamento é Anhanguera, considerado o menor município de Goiás, com cerca de mil habitantes.

Conhecida por ser a terra do limão Taiti, a cidade possui uma ampla quantidade de limoeiros e, inclusive, em 2023, foi precursora da 1ª edição do ” Festival do Limão Taiti”.

Indo além, o ambiente também conta com um lago e é margeado pelo Rio Araguaia, com possibilidade de realizações de pescas, para aqueles que são adeptos à prática. O local ainda possui diversas trilhas que foram percorridas por bandeirantes e podem ser aproveitadas pelos turistas.

Outra cidade a aparecer no Mapa é Catalão. A consolidação do território no setor de turismo de negócios é um dos pontos que levou a localidade a obter destaque.

Em abril deste ano, por exemplo, a empresa de equipamentos agrícolas e de construção, John Deere, anunciou um investimento de R$ 700 milhões para ampliação da fábrica instalada no município.

Catalão também conta com um acervo histórico, como o Morro da Saudade, em que é possível ver toda a cidade, além da Igreja de São João e a Rede Ferroviária Municipal, que integram o patrimônio cultural do ambiente.

Um dos combustíveis que serviu de mola propulsora para a entrada do município no mapa foram as tradicionais Congadas, festa tradicional realizada pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário.

O evento reúne aspectos religiosos do catolicismo e de religiões de matriz africana, resultando numa tradição plural comum do sincretismo religioso brasileiro.

A gastronomia da Cidade Ocidental, que fica na região Leste do estado, é mais uma das razões que vem atraindo turistas tanto de dentro como de fora do território goiano.

Isso porque o local é conhecido por ser referência nacional na produção do doce de marmelo, que é considerado um patrimônio cultural e imaterial de Goiás.

A prova é que, anualmente, é realizada a tradicional Festa do Marmelo, que já integra o calendário do município, e é feita em homenagem à iguaria.

O festejo surgiu a partir de uma demanda da própria comunidade, que é devota de Nossa Senhora da Abadia, de construir uma igreja maior. Mesmo com o objetivo alcançado há alguns anos, a festa segue firme na região.

Por fim, outra novidade é Campinorte, que fica no Noroeste do estado. A razão que tem atraído os olhares para a pequena localidade é simples: a presença do Lago Serra da Mesa.

Considerado o maior lago artificial em volume d’água e o 5º maior em tamanho, é possível realizar a pesca esportiva, principalmente do tucunaré azul, além de esportes náuticos.

Para salientar ainda mais, o lago é detentor de águas cristalinas que são ricas em calcário, o que dificulta a proliferação de mosquitos e torna o lugar ainda mais atrativo.