Se você acha que para deixar as suas peças cheirosas precisa gastar muito, saiba que está completamente enganado!

Pedro Ribeiro - 27 de junho de 2024

(Foto: Captura de tela/Instagram/dicasdecasadecorarte)

Você já reparou que mesmo com um alto fluxo de clientes, as lojas grandes conseguem manter as roupas sempre perfumadas?

Pois é, talvez você até não saiba, mas existe um truque para deixar as peças sempre cheirosas.

Mas se você pensa que para deixar as roupas perfumadas precisa gastar muito, saiba que está completamente enganado! Aprenda:

Segredo das grandes lojas para manter as roupas sempre perfumadas

O perfil no Instagram da influencer Nina Oliveira (@dicasdecasadecorarte), viralizou nas redes sociais com uma dica que ajuda muito na hora de dar um trato nas roupas e deixá-las perfumadas por muito mais tempo.

O legal desse segredo é que você só precisa de 3 itens muito fáceis de se ter em casa.

No vídeo é possível ver como a mágica realmente acontece! Então, vamos lá!

Primeiro você precisa de uma folha de lenço umedecido. Dentro da folha, coloque uma boa quantidade de grãos de arroz.

Feito isso, separe o seu perfume favorito, ou aquele que você escolheu para deixar as roupas sempre perfumadas.

Borrife algumas vezes e feche o lenço, fazendo uma espécie de trouxinha envolvendo o arroz.

Aqui é interessante você fechar usando uma liguinha para não deixar os grãos soltos.

Pronto! Agora você deve colocar esse preparo dentro do guarda-roupa ou das gavetas que suas peças estão.

Não é incrível?

Veja o vídeo e descubra o segredo para manter suas roupas sempre perfumadas:

