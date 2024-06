Eerizânia, Raquel Antonelli, Albenzio Vento e Rodolfo Valentini são afastados da Prefeitura de Anápolis

Licença tem início no dia 06 de julho, com duração de 90 dias

Pedro Hara - 28 de junho de 2024

Albenzio Vento, Raquel Antonelli, Eerizânia Freitas e Rodolfo Valentini são pré-candidatos em Anápolis. (Foto: Reprodução/Manchester FM, Lucivan Machado, Divulgação e Reprodução/Facebok)

Publicado na noite desta quinta-feira (27), a última edição do Diário Oficial de Anápolis tornou oficial o afastamento de pré-candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal.

Entre os servidores efetivos que deixaram o cargo momentaneamente estão Eerizânia Freitas (UB), Raquel Antonelli (Podemos) e Rodolfo Valentini (PL). Diretor de Fiscalização de Obras e Infraestrutura, Albenzio Vento (UB), foi exonerado do cargo comissionado.

A primeira é pré-candidata à Prefeitura de Anápolis e bancada pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Colocada inicialmente como pré-candidata à Câmara Municipal, Raquel está sendo cortejada para ser vice nas chapas do PSD e do PSDB. Por fim, Rodolfo Valentini e Albenzio Vento disputarão uma vaga no Legislativo.

A licença tem início no dia 06 de julho, com duração de 90 dias, até 05 de outubro, dia anterior a realização do primeiro turno da eleição.

Caso avance para o segundo turno na eleição da Prefeitura de Anápolis, o afastamento de Eerizânia terá de ser prorrogado. A disputa está prevista para o dia 27 de outubro.