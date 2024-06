Hospital Evangélico Goiano inaugura Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Humanizada

Leitos da UTI humanizada contam com televisão, poltrona e banheiro exclusivos. A estrutura possui janelas amplas, diminuindo o risco de desorientação em pacientes

Publieditorial - 28 de junho de 2024

Foto do novo leito. (Foto: Divulgação/HEG)

Na última terça-feira (26), o Hospital Evangélico Goiano (HEG) celebrou a inauguração de sua nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) humanizada. A unidade, que conta com 10 leitos, foi projetada para oferecer cuidados intensivos com foco em pacientes que precisam de acompanhantes por 24 horas.

Os leitos da UTI humanizada contam com televisão, sofá ou poltrona e banheiro exclusivos. A estrutura possui janelas amplas, permitindo a entrada de luz solar e diminuindo o risco de desorientação em pacientes, situação conhecida como delirium e que acomete mais pacientes idosos.

O local tem ainda sistema avançado de monitoramento e de vigilância por câmeras em sistema fechado, garantindo privacidade e segurança.

O evento de inauguração contou com a presença de diversas autoridades e personalidades do setor de saúde. Entre os presentes estavam o diretor técnico do HEG, Dr. Bruno Lucena; o presidente do Conselho de Administração da Unimed Anápolis, Dr. Elias Hanna; e o presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg), Haikal Helou. Médicos, equipe de enfermagem, demais diretores e colaboradores do HEG também estiveram presentes.

Sobre o Hospital Evangélico Goiano

O Hospital Evangélico Goiano, localizado em Anápolis, é uma das principais instituições de saúde do Estado de Goiás. Com mais de 100 leitos, o hospital oferece uma estrutura comparável à dos melhores hospitais do Centro-Oeste. Fundado há mais de 90 anos pelo médico e missionário brasileiro James Fanstone, o HEG tem como missão proporcionar atendimento de excelência à comunidade.

O hospital dispõe de pronto-atendimento em clínica médica e ortopedia, além de cirurgia geral, urologia e hemodinâmica de sobreaviso. Sua infraestrutura inclui unidade de internação, centro cirúrgico, UTI, centro de diagnóstico, área de oncologia e uma completa infraestrutura médico-hospitalar. O HEG é reconhecido como um dos maiores hospitais do Estado de Goiás e possui diversas acreditações e certificações, dentre elas o selo ONA II da Organização Nacional de Acreditação Hospitalar, o selo Platina da Ahpaceg e o Selo de UTI Eficiente da Epimed.